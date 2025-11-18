快評：支持者都厭綠　藍白有合作基礎

中評社快評／國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌將在十九日下午會面，這是鄭麗文上任黨主席後第一次與民眾黨會談，未演先轟動。



國民黨人士表示，國民黨會以最大的誠意與善意，就政策、選舉等議題與民眾黨溝通、交流，暫時不會有明年地方選舉提名的實質進展，但會先與民眾黨累積善意，凝聚共識後，討論一套合作機制。



藍白有意識形態差異的問題，但更有合作的強烈呼聲及基礎，因為雙方支持者都反對、討厭民進黨，有下架民進黨的共同願景；而且只要雙方的合作得到真正落實，就能達到遏制民進黨的目標，就如一年多來雙方在“立法院”、在反大罷免上的合作一樣。



去年以來，藍白為了共同反對民進黨，在很多議題上進行合作，特別是在“立法院”表決上合作，在大罷免上白營對藍營堅定支持。藍白相加起來號稱有60%，走在一起就有勝選的可能。



2026年選舉藍白議員席次矛盾怎解？縣市首長是否會禮讓？鄭麗文在競選黨主席期間曾說，如果有人選最能代表藍白勝選，自然應該毫無保留支持，因此“該讓就要讓，沒有說又要藍白合又要整碗捧去”，這就沒誠意。



如果鄭麗文此一態度、立場不變，藍白取得合作共識的可能性很大。藍白都清楚，衹有記取去年合作破局的教訓，真誠相待，藍白合作才能走得穩、走得遠。