歐盟預計經濟將溫和擴張

11月17日，歐盟委員會負責經濟事務的委員東布羅夫斯基斯在比利時布魯塞爾發布2025年秋季經濟展望報告。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月18日電／據新華網報導，歐盟委員會17日發布2025年秋季經濟展望報告顯示，受美國加征關稅預期推動出口激增影響，歐盟經濟保持增長。儘管外部環境嚴峻，但未來歐盟經濟預計將以溫和速度繼續擴張。



報告預測，2025年歐盟實際國內生產總值（GDP）將增長1.4%，歐元區增長1.3%；2026年歐盟經濟將增長1.4%，歐元區經濟增長1.2%，較此前預測有所下調。歐委會今年5月預測，2026年歐盟經濟將增長1.5%，歐元區經濟增長1.4%。



報告說，歐元區整體通脹率預計將繼續下降，從2024年的2.4%降至2025年的2.1%。歐盟整體通脹率預計將略高於歐元區，從2024年的2.6%逐步降至2027年的2.2%。



受國防支出增加影響，歐盟財政赤字率預計將從2024年的3.1%升至2027年的3.4%。歐盟債務占GDP比重預計將從2024年的84.5%升至2027年的85%；歐元區債務比重則預計從約88%升至90.4%。



報告指出，在全球範圍內，貿易壁壘已升至歷史高位，與2025年春季預測相比，歐盟對美出口面臨的平均關稅水平有所提高。持續存在的貿易政策不確定性仍在拖累經濟活動，關稅和非關稅限制對歐盟經濟增長的抑製作用將超出預期。任何地緣政治緊張局勢進一步升級都可能加劇供應衝擊。



歐盟委員會負責經濟事務的委員東布羅夫斯基斯表示，鑒於外部形勢嚴峻，歐盟必須採取果斷行動，釋放內部增長潛力。這意味著要加快推進競爭力議程，簡化監管、完善單一市場以及促進創新。