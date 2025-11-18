收租好過收息　投資客搶購一房戶

租金回升，銀行減息，買樓收租回報顯著好過定存收息。（大公報） 中評社香港11月18日電／大公報報導，世紀21星鑄總經理楊永健分析，過去兩、三年本港樓價持續回落，買樓收租的投資者寥寥可數，加上過去一段時間處於相對高息的環境，大額定期存款息率往往達4至5厘，收息好過收租。因此，過去新盤落成，收樓的大部分都是自用人士，而同時間內地生來港讀書以至租客大幅增加，自然令過去一年租金顯著回升，租金回升加上銀行減息，收租開始吸引過收息，近期收租客入市比例顯著回升。



租住需求持續增長是多方面因素推動，特區政府持續放寬大專院校的海外生名額。自2024／25學年起，政府資助專上院校招收非本地生的限額由20%倍增至40%，於下學年開始非本地生名額將進一步增至50%。與此同時，特區政府為了吸納更多的人才來香港發展，內地專才大幅增加，自然推動租住需要。當然連帶政府推出簡朴房政策取締不合適的㓥房，令一些本來設在商業樓宇及工業樓宇的㓥房，轉為租住私人住宅單位。



細單位租金跑贏大單位



如果大家仔細分析，上述三類租住需要以細單位為主，事實上，過去一、兩年整體租金升幅明顯以細單位跑贏大市。按差餉物業估價署私人住宅租金指數，面積僅430方呎以下A類細單位，最新租金指數達219.7點，按年升幅達3.6%，而面積達1722方呎以上的E類大單位，租金不升反跌。如果按過去三年的累計升幅，A類細單位升幅達11%，同期E類大單位只升4.3%。

