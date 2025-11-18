美數據將出爐　金價上方阻力位4191美元

中評社香港11月18日電／大公報報導，文翼第一金（福而偉金融控股集團成員）高級分析師分析，本周除需留意美委、俄烏、南亞和中東等地緣局勢外，多國將公布重要宏觀數據，其中歐美經濟數據最受關注。此外，澳洲和美聯儲將公布貨幣政策會議紀要，美聯儲官員講話也是重點，各類核心變數叠加，金融市場可能迎來較大震蕩。



中美暫停實施出口管制穿透性規則一年，貿易關稅局勢有所緩和，本周地緣風險仍可能引發市場情緒波動，市場焦點將轉向惡化的財政前景及美聯儲官員言論。未來幾周，一系列延遲發布的經濟報告將陸續出爐，為美聯儲評估經濟增長與通脹路徑提供關鍵依據。其中本周四公布的9月就業數據尤為關鍵，可能影響12月議息會議的決定。若報告強勁，或暗示經濟早在9月已呈現韌性，不過，數據存在不確定性，美聯儲官員信號也相互矛盾。宏觀層面顯現部分疲軟，將為進一步寬鬆提供理由，最終政策決定仍將取決於數據。



技術分析，金價周線BOLL向上、KD死亡交叉，日線BOLL通道收窄且KD死亡交叉，中短期偏震蕩上行。支撐金價每盎司3971至4023美元，不破3971美元有反攻潛力；關鍵阻力在4138至4191美元，突破企穩4191美元方有進一步上攻機會。