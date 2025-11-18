美股匯債插水　提防黑天鵝

比特幣近日急挫，對比10月初126251美元的歷史高點，累積跌幅約25%，技術上已陷入熊市。（大公報） 中評社香港11月18日電／美國政治內鬥持續，明年初可能重現政府停擺，加上美國聯儲局缺乏就業及通脹等經濟數據作參考，令貨幣政策存在很大不確定性，對金融、經濟穩定造成衝擊。近日美國股匯債市又再齊插水，加上比特幣價格走勢陷入技術性熊市，美國科技股尤其凶險，隨時出現難以預期的金融黑天鵝事件。



大公報報導，長達43天美國政府停擺結束，但這不代表美國共和、民主兩黨的政治鬥爭就此平息，經歷了史上最長政府關門事件之後，反而進一步加劇美國政治爭拗，有可能加速拖垮經濟，引發金融大震蕩。基於所通過臨時撥款只是維持至明年1月，不排除明年初再陷政府停擺困局。在這情況下，美國經濟好極有限，股匯債市場難有運行，甚至出現崩跌危機。



傳沙特主權基金減持美股



事實上，近期華爾街股市頻現震蕩，估值嚴重偏高及人工智能（AI）投資泡沫化疑慮之下，美國科技股高位沽壓大，個別股份如甲骨文、Meta股價已率先大幅下挫，其中Meta股價今年升幅收窄至3%而已，走勢十分不妙，可見資金正開始從美國科技股大撤退，加上知名投資者米高.貝利（Michael Burry）身體力行看空美國科技股，大手沽空AI芯片股王英偉達股份，質疑Meta、Alphabet等企業透過延長芯片設備折舊年期，可能在賬面上“虛增”盈利，這無可避免進一步加劇美股沽售壓力。



值得留意的是，醒目資金繼續減持美股倉位，其中蓋茨基金會減持手上近65%微軟股份，套現87億美元，進一步加劇市場對美國科技股見頂回落的疑慮。同時，在沙特阿拉伯王儲穆罕默德.本.薩勒曼（Mohammed bin Salman）即將訪問美國之際，市場亦傳出沙特主權基金（PIF）減持美國股票，勢令美股持續受壓。



比特幣陷熊市 美科技股凶險



禍不單行的是，與美國科技股走勢息息相關的加密貨幣，近日跌勢轉急，上周五一失守95000美元，低見94500美元，為近半年首次跌破95000美元大關，據報觸發總值13億美元杠杆投資交易強制平倉。



到了昨日，比特幣價格一度跌至93000美元，低於去年底93714美元收市價，年內逾30%升幅一筆勾銷，相信大批比特幣好倉遭受重創。事實上，上周四比特幣相關交易所買賣基金（ETF）錄得8.7億美元資金流出，創下有紀錄以來第二大規模單日資金外流。目前比特幣價格對比10月初126251美元的歷史高點，累積跌幅約25%，技術上已陷入熊市。由於近日比特幣價格跌勢急勁，引發市場恐慌，不排除有投資者加速拋售其他風險資產，美國科技股將首當其衝，有可能掀起華爾街股市更大震蕩。



截至上周五止，美國道指、標指、納指年內分別上升10%、14%及18%，其中道指、標指明顯落後MSCI環球股市指數約18%的升幅，似乎資金避開美股，投資者對美國經濟有保留，下行風險甚高。華爾街股市過去兩周呈現高位回位震蕩，特別是科技股跌勢明顯，股市市值迅速蒸發約3萬億美元，對投資者而言是一個重要警示。



泡沫爆破 憂觸發系統風險



其實，美國政經亂象，促使全球繼續看空美元，匯價彈完再跌，上衝100大關失敗而回，近日回落至99水平，美匯指數年內累積跌幅8%，而美國國債市場亦未有因為美股震蕩增加而吸引資金買盤，美國長期國債價格繼續走弱，10年及30年期國債息高企4.1厘及4.7厘，沽售壓力揮之不去，一方面是美聯儲缺乏經濟數據作參考，下月減息有變數，另一方面，則是特朗普政府向全球加征關稅受到訴訟挑戰，隨時退還千億美元稅款，美國債務危機一觸即發，美債、美股、美元存在崩跌風險，一旦美元資產價格大跌，金融信貸壞賬急增，隨時觸發系統性風險。



當前美國政經局勢持續不穩，美元資產正在醞釀超級風暴，加速股匯債泡沫大爆破。