新稅制帶動　港進口內地烈酒增2.7倍

烈酒新稅制實施以來，高端烈酒市場迅速升溫。（大公報） 中評社香港11月18日電／特區政府去年推出烈酒稅“分級制”，針對價格超過200元的烈酒，將原本高達100%的稅率大幅調低至10%，僅對200元以下的部分維持原稅率。這項稅制實施八個半月以來，高端烈酒市場迅速升溫，不僅進口量與金額同步躍升，也意外點燃市場戰火，讓中價位的本土酒商倍感壓力。



大公報報導，據香港海關統計顯示，自去年10月中旬新稅制實施以來，截至今年6月底，烈酒進口量（按升計算）比改制前八個半月增長超過兩成，進口價值更是一口氣飈升近九成，反映出高價烈酒市場正快速攀升。



這波稅改也意外為中國白酒打開出海機會之門。其中，已完稅的內地烈酒進口價值，較去年同期暴漲277.2%，達到2.15億元；貨量也增長20.9%至81.1萬升。新制下，價格不超過200元的烈酒維持100%稅率，高價酒的稅負則大幅減輕。“洪家班”董事Billy表示，稅率調整直接讓高端白酒價格變得更親民，性價比也提高，讓更多消費者有機會用更實惠的價格，品味優質酒款。



中價本土酒迎來挑戰



不過，政策也為中價位的本土酒商帶來挑戰。以產品定價約700元的“九龍釀酒”為例，創辦人劉梓康坦言，“不僅沒有受惠，反而壓力變大了。”消費者可能會轉向那些降價後的國際品牌，這讓中價的酒品生存空間更形狹窄。