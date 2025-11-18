全運吉祥物盲盒熱賣　香港設計受追捧

左圖：天津旅客陳小姐（左）和女兒、朋友一齊排隊買醒獅盲盒。右圖：小朋友打開盲盒，喜出望外。（大公報） 中評社香港11月18日電／香港首次協辦的全運會賽事正在熱烈舉行，在全運會周邊商品零售點的盲盒等紀念品，成功將香港市民、內地運動員與旅客聯繫起來。啟德體育園銷售點昨日開門前已有約30人排隊，搶購新補貨的“十二生肖”和“三國醒獅”盲盒。



大公報報導，有愛好排球的港人為內地波友搜購，跑紅磡、啟德等多個銷售點買了30多個毛絨玩具掛件盲盒，有美國旅客專程來港看全運會賽事追星，覺得全運會周邊紀念品靚而購買。有內地旅客購買香港限定周邊帶給親友，大贊金屬徽章設計精美。有內地運動員鐘愛吉祥物，連日早起排隊，笑言預算“上不封頂”。



以中華白海豚為原型設計的全運會吉祥物“喜洋洋”與“樂融融”早前憑可愛外表和搞怪表現一炮而紅，獲愛稱“大灣雞”。以盲盒為首的部分周邊產品在內地多次斷貨，香港銷情同樣火爆。啟德體育園銷售點店員向大公報記者表示，連續多日有顧客提前確認盲盒補貨情況，次日早早排隊，還有顧客致電預留，無奈周邊很快完售。而香港獨家的周邊設計，如以香港承辦的賽事為主題的毛絨掛件盲盒和融合菠蘿包等香港元素的金屬徽章也備受好評。



啟德體育園銷售點10點開門，大公報記者昨早9點半到達，見到隊伍已繞前台一圈有餘，大家在等待過程中還交流購買周邊商品的情況。



天津母女抽到盲盒隱藏款很激動



來自天津的陳女士九點半就和女兒到場館排隊購買盲盒，說四天在香港不同售賣點買了兩三千元的紀念品，盲盒、徽章、掛飾樣樣俱全，“有些款式內地沒有，當然要到香港買！”她直呼吉祥物“太可愛”，更幸運抽到盲盒隱藏款，激動不已。



許多運動員比賽之餘也不忘早早排隊買紀念品。排隊頭的兩位運動員9點不到就到場館排隊，其中一名擊劍運動員龔小姐非常喜歡這次的周邊設計，說前一天也提早排隊，結果“9點20分已經排在隊伍後面，根本買不到，今天再來！”此外，為了隱藏款“擊劍”，她和隊友還一人抽了四五個毛絨掛件盲盒。她更不忘發動朋友到港島的門店買不同款式的周邊商品，並開心地向記者展示掛在包包上的掛件。



3000多元買逾30沙灘排球掛件



來自美國的Seth Wyatt為看全運會首次來港，他支持佘繕妡選手，之後會北上深圳看羽毛球比賽。他說現場觀賽體驗十分震撼：“從未見過這麼多觀眾，真的很激動人心！”亦誇贊吉祥物設計可愛，到周邊店為自己買了一件襯衫，還買掛件贈予認識的中國朋友。在港六天，他去了太平山頂，到了龍脊徒步，更品嘗了點心，誇贊“不僅見到喜歡的選手，還感受到香港的熱情和美景，以後還會再來！”

