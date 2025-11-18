【
德國將恢復向以色列出口軍備
http://www.CRNTT.com
2025-11-18 17:36:24
中評社北京11月18日電／據新華網報導，德國政府17日宣布，將從11月24日起解除對以色列的軍事裝備出口限制。
德國政府發言人科內柳斯當天對媒體表示，取消限制的原因之一是以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）今年10月達成停火協議，使局勢“在最近幾周趨於穩定”。他說，德國將在對以軍備出口方面“總體上恢復個案審查，並根據事態進一步發展作出反應”。
德國從今年8月上旬開始暫停向以色列出口任何可能用於加沙地帶的軍事裝備。
以色列外交部長薩爾當天在社交媒體上發文，對德方這一舉措表示歡迎。
