專家：高市繼承右翼反華衣鉢　中日關係入冬

中評社北京11月18日電／據大公報報導，中國國內著名日本問題專家、清華大學國際關係學系教授劉江永對大公報記者指出，高市早苗發表涉台錯誤言論絕非失言或者只是她個人看法，而是暴露了日本右翼反華勢力的政治立場與對華戰略考慮。高市繼承了安倍晉三、麻生太郎等右翼政客的政治衣鉢，支持“台獨”勢力與中國大陸對抗。



“實際上，這些言論在自民黨、防衛省的內部會議上會被經常提起，他們甚至還針對所謂‘台灣有事’進行過模擬的軍事沙盤演練，可見高市的這番言論絕非偶然。他們一開會討論日本的安全問題，就會涉及中國特別是台灣問題，早就統一口徑。”劉江永舉例說，高市的黑後台和撐腰人、自民黨副總裁麻生太郎便是繼安倍之後自民黨內的“台灣幫”大佬。他曾多次刻意把台灣說成是“國家”。他竄訪台灣時發表演講宣稱，台灣“不僅要進口武器，而且要有打仗的精神準備”，支持“台獨”勢力與中國大陸進行軍事對抗。他甚至提出應對台灣有事“最有效的辦法就是在台灣海峽使用潛艇”。



劉江永指出，高市狂言也是間接對“台獨”勢力的一種鼓勵與承諾。在美國自顧不暇，實力相對下降的情況下，日本的“台灣幫”似乎比戰後任何時期在台海問題上都跳得更高。高市一直在和台灣當局進行勾結。今年4月，她竄訪台灣和賴清德打得火熱；7月她又在日本會見了所謂的台灣外交負責人林某；之後在亞太經合組織（APEC）會議上，高市在其社交媒體賬號上連發兩條與中國台灣當局人員會面的消息。11月11日，高市參加在皇宮舉行的旭日大綬章的授勳活動，“前台北駐日經濟文化代表處代表”謝長廷這次竟被授予“旭日大綬章”。可以看出，高市正利用一切可以利用的機會為島內“台獨”勢力撐腰打氣，甚至不惜政治利用日本天皇，把充滿爭議的“台獨”分子作為表彰對象。



2013年，日本制定了第一個為期10年的國家安全保障戰略。2022年底，岸田文雄內閣又出台第二個《國家安全保障戰略》等“安保三文件”，其中把中國大陸設定為最主要的防範對象和日本及國際社會“前所未有最大戰略挑戰”，而把中國的台灣列為極為重要的友好夥伴。劉江永表示，日本公明黨退出與自民黨持續26年的聯合執政框架，而日本維新會成為自民黨合夥人之後，形成自民黨和維新會鷹派右翼聯手的日本政治新格局，使得當前日本對華政策更不友善，甚至充滿敵意。劉江永分析說，年內日本還將由高市主持修訂《國家安全保障戰略》等“安保三文件”，或將進一步推高防衛費。“高市內閣下一步會繼續在這方面越走越遠，甚至還會討論擁有遠程攻擊能力核潛艇的計劃。”



劉江永指出，在以高市為代表的右翼反華勢力、“台灣幫”掌權的情況下，中日關係已提前進入“冬天”。劉江永表示，日本國家安全戰略並非單一的軍事問題，而是包括運用日本的外交力、防衛力、經濟力、情報力等力量為軍事安全服務，來對付中國這個所謂的“最大的戰略挑戰”，形成“日本自身＋日美同盟＋所謂志同道合國家”共同應對的多邊軍事戰略制衡，妄圖形成日美為中心“多國合霸”主宰亞太安全的戰略格局，並將台灣嵌入日本主導的所謂“自由與開放的印太”國際體系。“照此發展下去，就會使日本成為干擾中國和平發展的最大外部挑戰及影響東亞和平與安全的最危險因素。”