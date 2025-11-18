中國代表呼籲打破衝突與饑餓的惡性循環

中評社北京11月18日電／據新華社報導，中國常駐聯合國代表傅聰17日在安理會衝突與糧食安全問題公開辯論會上發言，呼籲打破衝突與饑餓的惡性循環。



傅聰說，武裝衝突是導致人道危機和饑餓問題的重要原因。中方呼籲衝突各方通過對話協商化解爭端，早日平息戰火，恢復和平與安全。各國應堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，共同構建均衡、有效、可持續的安全架構。安理會應推動熱點問題政治解決。



傅聰強調，維護國際法治，保障平民的基本生存權利。在衝突地區，人道援助是平民的主要甚至唯一生存依靠。人道援助不能被政治化，饑餓不能被武器化，人道工作者不能成為襲擊目標。



傅聰呼籲，促進可持續發展，破解衝突與糧食不安全的根源。國際社會應當加大對發展中國家的支持，真正幫助發展中國家增強自主發展和治理能力，實現國家長治久安。一段時間以來，個別發達國家不願履行發展籌資等承諾，甚至對國際發展機構撤資斷供，公然反對2030年可持續發展議程，對全球發展事業造成嚴重衝擊。中方呼籲各方堅持真正的多邊主義，營造穩定開放的國際發展環境，加快彌合南北發展鴻溝，實現共同發展。



傅聰指出，國際糧農市場長期存在大糧商壟斷定價權、農產品高度金融化、產供鏈結構性失衡，以及發展中國家代表性不足等問題。中國提出全球治理倡議，對於完善全球糧農治理亦有重要指導意義。國際社會應當團結協作，打造安全穩定、互利共贏的產供鏈體系，構建更加公平合理的國際糧食貿易秩序。