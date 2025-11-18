美採取措施　世界杯觀眾可更快獲簽證面簽

中評社北京11月18日電／據新華社報導，美國政府17日宣布一項有關2026年美加墨足球世界杯的新舉措，該舉措將使滿足一定條件的赴美觀賽的外國旅客更快獲得簽證面簽機會。



這項名為“國際足聯通行證”的措施將允許通過國際足聯官方渠道購買世界杯門票的人快速預約美國簽證面簽，名稱中的“通行證”代表“優先預約安排系統”，通過國際足聯官方渠道購買世界杯門票的人將可以通過“國際足聯門戶網站”獲得美國國務院的優先簽證申請和面簽機會。



美國總統特朗普當天在白宮會見國際足聯主席因凡蒂諾時表示，他鼓勵前往美國觀看世界杯的旅客“立即”申請簽證。



美國國務卿魯比奧表示，美國政府已向世界各地增派400多名領事官員，以應對簽證申請需求。“我們會對（世界杯）簽證申請人進行和其他申請人一樣的審查。唯一的區別是，我們會把他們的審核順序提前。”



特朗普在會見因凡蒂諾時再次提起，如果他認為美國某個承辦城市不安全，就可能將世界杯比賽移出該城市。西雅圖是明年美國11個世界杯承辦城市之一，特朗普談到西雅圖時說：“如果我們認為（這裡）可能會出現任何麻煩，我會要求把舉辦城市換到另一個城市。”



因凡蒂諾對此未置可否。



2026年世界杯將於明年6月至7月在美國、加拿大、墨西哥的16座城市舉行，這將是首次有48支球隊參賽的世界杯。國際足聯計劃於今年12月5日在華盛頓的肯尼迪表演藝術中心舉行世界杯分組抽簽儀式。