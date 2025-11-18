﻿今年訪港客料突破5000萬人次

左圖：有一家大小坐在“冬日小鎮”裡的聖誕小屋內拍照，表現興奮。右圖：位於中環的“香港冬日繽紛巡禮”，吸引不少市民及遊客前往打卡。(大公報) 中評社香港11月18日電／大公報報導，國慶中秋超級黃金周帶動訪港旅客數字節節上升，旅遊發展局昨日公布，10月份錄得訪港旅客約為460萬人次，按年上升12%，帶動本港今年首十個月訪港旅客人數增加12%。



有學者分析指出，本港透過盛事旅遊、拓展客群等方向優化旅遊市場，漸見成效，未來可進一步透過提供優質體驗，吸引旅客在港消費；旅遊業界預期，隨舊油麻地警署開放、工業旅遊等陸續在年底推出，訪港旅客料將持續增加，年度訪港旅客數字可望突破5000萬人次。



本港盛事連連，加上港式文化、港式美食等吸引力，帶動旅客數字。大公報記者昨日在中環的“冬日小鎮”所見，節日氛圍濃厚，聖誕節裝飾吸引不少市民及遊客“打卡”。



聖誕“冬日小鎮”吸引力大



來自馬來西亞的遊客陳先生表示，這是他第二次來香港，覺得中環的“冬日小鎮”讓他深刻感受到香港的聖誕節氣氛。他認為香港除了有許多具特色，以及感受不同文化的景點，亦有不少讓他感到﻿休閑及放鬆的地方和體驗，尤其喜歡享受著乘坐天星小輪，游哉地一覽整個維港的感覺，許多體驗不能在一次旅行中滿足，願意再來香港旅遊亦完成不同的體驗。



來自深圳的牛先生表示，深港兩地緊密連結，關係密切，來往很方便。他讓為中環的聖誕節“冬日小鎮”，正正體現了香港具有中西文化薈萃，具多元文化的獨有特色，亦是與內地的不同之一，除了多元文化，他也喜歡前往香港的不同離島觀光，感受與市區不同的生活節奏，亦讓他對香港的旅程感到難忘，願意再前往香港旅遊感受不同的香港特色。



旅發局昨日公布，10月初步訪港旅客數字為約460萬人次，較去年同期上升12%。今年1至10月共錄得約4100萬訪港旅客人次，同樣按年增加12%；其中訪港中國內地旅客有約3144萬人次，即占約近八成，按年多11%；非中國內地旅客錄得962萬人次，按年增加16%，當中以台灣、澳洲及中東地區表現較佳。



根據旅發局10月訪港旅客初步數據，中國內地10月訪港旅客達逾345萬人次，按年升10%。非中國內地市場方面，10月錄得逾113萬人次旅客，按年升19%，其中新市場單月錄得近7.9萬人次旅客，按年升幅達26%；而1月至10月累計升幅最大旅客群為長途旅客，有近279萬人次，按年升19%。

