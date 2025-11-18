中總及總商會邀選委界別候選人交流

中總聯同總商會合辦立法會選舉交流會，邀請選舉委員會界別50位候選人，與兩間商會的選委和成員會面交流。（圖片來源：大公網） 中評社北京11月18日電／據大公網報導，香港中華總商會（中總）昨日聯同香港總商會（總商會）合辦立法會選舉交流會，邀請參選選舉委員會界別50位候選人，與兩間商會的選委和成員會面交流，介紹參選政綱及理念。



香港中華總商會會長蔡冠深指出，新一屆立法會選舉是香港邁向由治及興進程中的大事。中總非常落力推動今次立法會選舉，並舉辦一系列推動投票的工作，包括稍後於中總大堂擺設街站、提供半日有薪假鼓勵員工投票等。蔡冠深呼籲在座人士12月7日當天踴躍投票，更要鼓勵親友、同事、企業員工投票，選出愛國愛港、有才能、熱心為國家同香港服務的立法會議員。



香港總商會主席陳瑞娟表示，香港是全球唯一兼具“中國優勢”及“國際優勢”的商業大都會，正是中總及總商會的會員根基。陳瑞娟期望各界別選委能夠選出具真知灼見的議員，為香港出謀獻策，充分發揮香港作為“超級聯繫人”以及“超級增值人”的功能。



交流會上，各候選人提出的政綱及關注的範疇相當廣泛，涉及對接國家“十五五”規劃，深化香港“內聯外通”的角色、與內地企業攜手“併船出海”、推動創科發展培育新興產業、加快北部都會區發展等。



候選人亦就鞏固香港國際法律爭議解決中心地位、引領香港加快融入國家發展大局、進一步發揮香港的獨特優勢等提出建言。



出席是次交流會的50位候選人包括姚柏良、李家駒、文颖怡、伍婉婷、吳傑莊、伍煥傑、劉智鵬、鄧銘心、樓家強、範凱傑、蘇紹聰、洪錦鉉、柯家洋、何俊賢、管浩鳴、吳英鵬、招國偉、郭志華、黃錦輝、陳永光、李鎮強、何君堯、馮英倫、林筱魯、陳恒鑌、曾志文、劉振江、馬光如、何敬康、魏明德、陳少波、範駿華、陳宗彝、陳凱欣、梁子穎、葛珮帆、朱立威、陳紹雄、林琳、鄧咏駿、莊家彬、李浩然、林振昇、黃國、黃錦良、簡慧敏、梁美芬、陳曼琪、陳祖光，以及陳仲尼。