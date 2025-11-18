李家超率三司司長拍片　籲投票共創未來

上圖：特區政府發布新的宣傳短片，特首以及三司十五局官員齊聲說“12.7立法會選舉齊投票，共創美好未來。”下圖：保安局局長鄧炳強，聯同副局長卓孝業、常任秘書長李百全，重現電影《無間道》經典天台對話，提醒市民投票的重要性。（圖片來源：大公網） 中評社北京11月18日電／據大公網報導，距離新一屆立法會換屆選舉投票日僅餘三周，行政長官李家超聯同政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國等拍攝宣傳片，呼籲廣大選民積極履行公民責任，踴躍投票。



一眾特區政府官員除了透過拍攝短片、在社交媒體上宣傳外，還通過歌曲、派發單張，以及與業界、市民面對面交流等不同方式，齊聲呼籲選民：“12‧7立法會選舉齊投票，共創美好未來！”



選議員為民生打拼



李家超表示，選民應投票選出有能力、有抱負的愛國愛港議員，為香港發展及民生打拼。陳國基指出，過去四年特區實現良政善治，立法會高效高質量議政。陳茂波強調要延續現屆立法會的良好勢態；林定國則呼籲全社會凝聚力量、共同參與。



此外，保安局局長鄧炳強聯同副局長卓孝業、常任秘書長李百全，拍攝致敬電影《無間道》的宣傳短片並上傳社交平台。短片還原經典天台對話場景，鄧炳強以改編台詞“四年又四年，來到第八屆啦”呼應選舉背景，通過“有得選擇，選擇一個好的”、“選好了記得去投才有用”，強調理性選擇與投票的重要性。



卓孝業手持文件袋登場，以“為何每一次都選天台”的幽默提問製造亮點，文件袋內的投票宣傳單張與“票箱寶寶”毛毛公仔，讓宣傳更具趣味性。鄧炳強最後呼籲市民“唔好再等四年又四年”，並指出完善選舉制度後，市民可選出愛國愛港、為民發聲的代議士，“香港條路點行，就由你哋決定”。



入境處則邀請藝人鐘鎮濤打造選舉主題宣傳歌，處長郭俊峯參與填詞，由該處樂隊伴奏。歌曲旋律勵志，鐘鎮濤以高昂歌聲演繹，歌詞“是那香港精神，令我熱愛這家”傳達家國情懷，“立法會選舉應參與，共投入你一票”強調公民責任，重復“投一票，記得去投票”、“對我哋香港，好重要”琅琅上口，令人容易記憶。