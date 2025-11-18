新田科技城創科產業發展綱要周四公布

本周四將公布新田科技城創科產業發展規劃的概念綱要。（圖片來源：大公網） 中評社北京11月18日電／據大公網報導，創新科技及工業局局長孫東昨日表示，特區政府本周四將公布新田科技城創科產業發展規劃的概念綱要，涵蓋定位、產業和地塊分布及發展模式。他透露，政府建議成立一家“平台公司”，借助市場力量，加速發展新田科技城，或會參考現在科學園或者數碼港的形式。



擬成立“平台公司”加速發展



新田科技城是北部都會區的旗艦項目，連同河套區占地共約600公頃，當中一半屬創科用地，預料將提供約16萬個就業機會、約5萬個住宅單位。孫東指出，政府將聚焦生命健康、機械人與人工智能、新能源新材料、綠色科技等領域；而在發展上就更多聚焦於產品的原型、小規模生產等，亦會根據香港的特色，考慮重點發展一些適合香港情況的重點創科產業。



孫東表示，新田科技城的定位與河套，包括其他香港的科技園是有不同。新田科技城主要定位於產業發展，希望建立起香港的創科產業體系，亦會提供成片土地供企業做大規模生產。河套主要做一些研究與開發，也會做一些中試（即產品正式投產前的中間階段試驗）發展。



他指政府會遵照“有為政府”，加上“高效市場”的大原則，建議成立一家“平台公司”，借助市場力量，加速發展新田科技城。對於平台公司，孫東表示可參考科學園或數碼港的形式，一方面加強政府的引領，保證長期的規劃，同時要充分借助市場的力量、市場的資源、市場的開發速度和效果。



政府會因應土地推出的時序情況，分五個階段發展新田科技城，提出要打造“三個樞紐”作為核心區，包括河套、洲頭和麒麟；圍繞“三個樞紐”，政府會布局產業帶，並特別強調產業、人才和空間的相互配合和促進，打造“產城融合”的宜居城市。