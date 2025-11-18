康文署：文化中心藝術館等場地開放商業活動

中評社北京11月18日電／據大公網報導，新一份施政報告提出，康文署指定設施會引入市場營運模式，提供更多元的增值活動。康文署計劃開放8個場地，向機構批出活動策劃經營權，舉辦商業活動、粉絲見面會等；並開放16個地點，包括政府建築物外墻，讓營辦商經營商業廣告。



公布的康文署八個場地，分別是文化中心露天廣場、遮打花園休憩用地、啟德車站露天廣場、觀塘海濱花園開放空間、香港藝術館一樓大堂“匯堂”、北角“油街實現”室內外空間等。此外，康文署亦選出16個地點讓獲得經營權的營辦商，開放刊登廣告的外墻，包括香港大會堂高座、文化中心，以及太空館圓拱形墻身等。



署方計劃將場地“外判”，由營辦商策劃活動、廣告策略，包括容許舉辦演唱會、粉絲見面會等。所有活動及廣告事先須經過康文署審批，經營權為期兩年或三年，營辦商每月須向政府繳付經營權月費，如果服務良好，經營權可延長最多兩年。



大公報記者昨日在中環遮打花園休憩用地，訪問馬來西亞遊客陳先生，他認為若有更多地方舉辦不同主題活動，相信會更熱鬧；來自深圳遊客的牛先生表示，若附近舉辦的商業活動、演唱會、音樂會等，有他感興趣的歌手或主題，會來港參加。



而在尖沙咀文化中心的露天廣場，市民呂先生希望政府能制定準則，確保活動舉行時不會對市民及附近遊客造成困擾；有在尖沙咀天星碼頭經營小食店的商戶認為，若文化中心能舉辦更多活動，相信能帶來更多人流，有助帶動生意。



展覽業歡迎開放更多場地



立法會議員謝偉銓相信這些場地有吸引力，有助更好使用﻿閑置地方，他希望康文署設定營運條款時留有彈性，並且主動擔起營辦商與其他部門的中間人。



展覽業協會理事、匯眾展覽服務有限公司董事總經理湯錦成向《大公報》表示，業界歡迎有更多場地舉辦活動，業界有足夠經驗進行規劃，歡迎政府開放更多場地。