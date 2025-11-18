日本謀軍事鬆綁　破壞和平憲法

左圖：日本右翼近年不斷推動修憲。圖為日本民眾2023年參加反對修憲的示威活動。右圖：高市早苗等日本右翼的涉台言論違反日本憲法。圖為日本民眾舉行守護憲法、反對擴軍的集會。（圖片來源：大公網） 中評社北京11月18日電／據大公網報導，日本首相高市早苗近日發表涉台錯誤言論，罔顧法理和歷史事實，背後是日本右翼圖謀通過煽動台海緊張局勢，騙取日本民眾支持軍事鬆綁甚至修改被稱為“和平憲法”的日本憲法第九條。近年來，日本大幅調整安保政策，逐年增加防衛預算，放寬武器出口限制；高市上台後變本加厲，釋放極其危險的信號，衝擊地區和平穩定，禍及日本自身。



法理不通／涉台狂言違反日本憲法及國際法



高市早苗涉台言論法理不通。1947年施行的日本憲法第九條明確規定，日本永遠放棄以國家權力發動戰爭、使用武力或武力威脅解決國際爭端；不保持陸、海、空及其他戰爭力量，不承認國家的交戰權。1972年《中日聯合聲明》明確指出，日本政府“承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府”，充分理解和尊重中國政府關於台灣是中國領土不可分割的一部分的立場。



從國際法角度看，《開羅宣言》和《波茨坦公告》明確規定把日本竊取的台灣和澎湖列島歸還中國，構成了戰後國際秩序的重要組成部分。聯合國大會第2758號決議明確，世界上衹有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。



日本東京都前知事、國際政治學者舛添要一指出，國際法明確“台灣是中國的一部分”，“日本若以軍事方式介入相關局勢，將被視為侵略”。



中國駐大阪總領事薛劍日前在社交媒體發文提及《聯合國憲章》的“敵國條款”。



“敵國條款”包括《聯合國憲章》第53條、第77條和第107條，明確指出“敵國”指的是日、德、意等二戰軸心國，而條款核心目標是防範此等國家再次發動侵略。根據“敵國條款”，日本等國若再次走上侵略戰爭的道路，包括中國在內的聯合國創始會員國有權對其採取直接的軍事行動。