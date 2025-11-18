干涉台灣問題這筆賬　日本逃不掉

這是2024年3月20日在日本神奈川縣橫須賀市拍攝的停泊在橫須賀基地的日本海上自衛隊護衛艦。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月18日電／據大公網報導，日本首相高市早苗最近在國會發表“暗示（日方）武力介入台海可能性”的錯誤言論引發軒然大波。她叫囂“台灣有事”可能構成日本的“存亡危機事態”（存立危機事態），並暗示在日本現行的“安全保障法制”下，日本或可判斷行使集體自衛權。這番赤裸裸的挑釁言論根本就是在挑戰中方的一個中國原則。台灣問題純屬中國內政，是中國核心利益的核心。台灣問題攸關中日關係政治基礎，是不可逾越的紅線。如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容許任何外部干涉。高市明知打“台灣牌”會激怒中方，影響中日關係，卻仍一意孤行，中方當然要給高市“好好上一課”了。



中國外交部副部長孫衛東13日奉示召見日本駐華大使、中國駐日本大使吳江浩奉示約見日本外務省官員，分別就高市涉華錯誤言行提出嚴正交涉和強烈抗議。“奉示”這一表述在中日之間是首次出現，意味著中國外交部副部長不僅僅是以副部長的身份交涉，而是直接代表更高層級表達立場，當中的警示意味也更重。同日，外交部發言人林劍也警告日方若膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊！這“迎頭痛擊”也是首次出現在中日外交場合中。國防部發言人亦正告日方，若膽敢鋌而走險必將碰得頭破血流。中方措辭如此強烈，在國際外交場合相當罕見。



中方除了對高市荒唐言論口誅筆伐，還有實質的反擊措施。鑒於今年以來日本社會治安不靖，發生多起在日中國公民遇襲事件，加之日本領導人近日公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日的中國公民人身和生命安全帶來重大風險，外交部和中國駐日本使領館14日提醒中國公民近期避免前往日本。16日文旅部也發文提醒中國遊客近期避免前往日本旅遊，教育部則發布留學預警，建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排。據統計，中國遊客已經成為日本旅遊業最大的客源，中國也是日本最大的留學生來源國，如今中方接連發布兩項警告，預計將給日本旅遊業和教育業帶來一定影響。此外，中國海警1307艦艇編隊16日在我釣魚島領海內巡航。此前，中國海事局網站發布航行警告，17日至19日黃海中部將連續三日進行實彈射擊。



針對高市的挑釁言論，中國在外交、經濟、教育、國防等領域打出反制日方的“組合拳”，是要向國際社會傳遞清晰的政治信息：中國對於任何勢力干涉台灣問題是零容忍，若膽敢插手台灣問題，必付出沉重代價，日本就是“樣板”。

