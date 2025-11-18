记者观察：北非能源大國阿爾及利亞謀轉型

2024年3月2日，與會人員在阿爾及利亞首都阿爾及爾出席天然氣出口國論壇第七次峰會。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月18日電／據新華社報導，阿爾及利亞位於非洲北部，瀕臨地中海，是非洲面積最大的國家和非洲第三大經濟體，以能源豐富著稱。



然而，能源給阿爾及利亞帶來財富的同時，也限定了國家的經濟結構。近年來，阿爾及利亞持續推動經濟多元化和綠色發展，一批非能源經濟項目接踵落地。但受到簽證政策嚴苛、決策缺乏靈活性等現實因素限制，阿爾及利亞的經濟轉型之路並不平坦。



能源大國謀轉型



能源產業堪稱阿爾及利亞的經濟命脈。數據顯示，阿爾及利亞探明石油儲量高達17億噸，為世界第15位、非洲第3位；天然氣探明可采儲量為4.6萬億立方米，占世界總儲量的2.37%，居世界第10位；可采收頁岩氣資源預計達20萬億立方米，居世界第3位。



阿爾及利亞是歐佩克成員國，其出產的石油屬於品質較高的撒哈拉輕油。2023年，該國油氣產量達1.94億當量噸；出口量為9700萬噸，較上年增加3.5%。2024年至2028年間，阿爾及利亞油氣產量預期年均增長1.3%，2028年產量將達2.07億當量噸。



然而，過度依賴能源的經濟結構一度釀成危機。2014年至2020年，由於國際油價下跌，阿爾及利亞經濟陷入低迷。直到2022年國際油價回暖，油氣出口收入增加，經濟形勢才得以好轉。



這段經歷讓阿政府深刻認識到：唯有轉型，方能行穩致遠。



為此，阿爾及利亞計劃在2025年至2029年間投入600億美元實施能源經濟全面轉型，並在全國建設總裝機容量為3200兆瓦的15座光伏發電廠。該國將2030年設定為能源轉型關鍵節點，計劃屆時實現國內電力需求的40%由可再生能源滿足，並到2035年實現清潔能源發電能力達1.5萬兆瓦的目標。

