﻿太古城食水有改善　水務署：繼續跟進

中評社北京11月18日電／據大公網報導，太古城多座大廈的食水日前（11月15日）現大量黑色顆粒沉澱物，引起居民憂慮水質安全，昨日情況已見改善。



水務署昨日（11月17日）在社交專頁“滴惜仔”公布最新進展，表示預計今日（11月18日）早上能完成清洗所有食水缸。另外署方提到昨日出動150人，截至下午6時協助清理逾300戶的水錶及120戶的電熱水爐入水位，上門家訪亦顯示水質已有所改善。署方強調將持續提供水車與咨詢服務，確保居民用水無憂。



水務署表示，團隊繼續密切跟進太古城的食水情況，並陸續完成水錶及水缸清洗工作。署方聯同屋苑物業管理公司，已於今日清晨完成清洗受影響14座大廈的地下食水貯水缸，以及當中6座的天台食水貯水缸，亦已安排於明日早上繁忙用水時間後清洗餘下8座的食水缸，以減少對住戶帶來的不便，並預計於明早完成。



料今早完成清洗受影響水缸



水務署提到，即使15日已立刻修復破損的濾網，但仍需衝洗大廈的食水缸以有效去除被揚起的沉積物。另外，水務署亦繼續聯同物業管理處跟進協助受影響居民衝洗水錶及熱水爐入水位。昨日再派出約150名人員及技工到場，解答居民查詢，並到各受影響大廈協助有需要的住戶清洗水錶及熱水爐。



截至昨日下午6時，已完成衝洗超過300個住戶的水錶及約120個住戶的熱水爐入水位。署方會繼續按住戶需要派員安排清洗工作。



水務署亦派員上門進行家訪，檢查衝洗水錶後的實際水質情況，並聆聽住戶意見，得悉供水水質已有改善。隨著陸續完成清洗大廈水缸以及衝洗水錶後，食水出現黑點的情況將會明顯改善。



為令居民進一步安心，水務署將繼續於屋苑內設置水車及水箱，提供臨時供水服務；同時設立服務站，與物業管理公司一同即時解答居民查詢。如居民發現食水情況有異常，請立即通知管理處，或致電水務署客戶服務熱線2824 5000，我們將盡快安排專人聯絡及跟進。