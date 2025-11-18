北上南下看賽　兩地市民熱情互動

中評社北京11月18日電／據大公網報導，全運會開幕一周有餘，帶來兩地市民來往互動，不少內地旅客來港觀賽，亦有港人北上感受盛事，認為盛事活動有助帶動兩地人民互動。



內地粉絲喜見張家朗蔡俊彥



香港中學生Cayden和柏睿分別練習擊劍4年、10年。兩人第一次遇上四年一度的全運會，收到票時興奮不已。Cayden的偶像是蔡俊彥，又欣賞大陸選手莫梓維，“這次一下就全看到了。”柏睿則為了支持偶像，帶上張家朗的小卡片到場。兩人都說很希望未來香港可以有機會多舉辦這樣大規模的比賽。



同樣練習擊劍的佛山高二學生霍小姐為見張家朗和蔡俊彥特意請假來港，表示自己同用左手擊劍，對他們十分有感情，“這次我用自己打擊劍比賽的獎金買票見偶像，意義非凡。”她表示覺得香港比賽氛圍特別好。



留港工作兩年的四川人張小姐先去澳門看了乒乓球比賽，又在香港一口氣看了手球、橄欖球、擊劍三項賽事，直言每場都“超燃”。作為“港漂”見證香港首次協辦全運會，她百感交集：“我剛來香港的時候不會粵語，身邊的港人都對我非常熱情。如今香港與大灣區、與國家的聯繫愈發緊密，我很開心能有更多人來感受香港的開放包容的魅力。”



港人Tammy北上深圳觀看羽毛球和游泳比賽，稱對於大灣區聯動是“樂在其中”。她得悉黃雅瓊和鄭思維這對羽毛球混雙搭檔或會是最後一次合作參加全運會，慶幸可現場見證這場珍貴的賽事。她說：“香港和內地的聯繫已經日益緊密，未來需要更多類似全運會，但不止於體育的契機。”