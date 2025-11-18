國安部公布案例　警惕軍品背後的違法交易

4月15日，觀眾參觀“大國安瀾 復興有我——全民國家安全教育10周年主題展覽”。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月18日電／據國家安全部微信公眾號消息，全民防線——國家安全機關典型案例解析（四）



近期，國家安全機關接到12339舉報受理電話稱，有人利用網絡二手平台從事涉軍物品非法交易。國家安全機關接報後展開偵查，會同有關部門成功破獲了一個國內二手市場違規倒賣廢舊軍用物品的犯罪網絡，有效消除了潛在的國家安全隱患，維護了軍事秘密安全。



興趣失範，逾越法律紅線



劉某是一名資深“軍迷”，經營著一家廢品收購站。在日常經營過程中，其借助職業便利搜集各類涉軍物品和裝備，並進行轉賣牟利。2022年，“同行”馬某聯繫劉某，以“重金”利誘其協助搜集空軍某型號航材配件，計劃倒賣給其他“軍迷”以牟取暴利。劉某在馬某的鼓動下，未能辨析興趣愛好與違法犯罪之間的界限，逐步跨入法律禁區。其不僅多方搜集航材零配件，更偽造軍用航材履歷本、合格證等文件後，交由馬某銷往全國多地。



利益鏈條蔓延 犯罪網絡漸顯



隨著多次“合作”推進，劉某被馬某引入更大的“圈子”，接觸到更多從事類似交易的人員。近年來，國內二手回收市場所謂的“軍事熱”甚囂塵上，涉軍物品和裝備的收藏需求不斷升溫。在收藏需求催化下，部分“軍迷”和廢品回收從業人員相互串通，形成尋貨、議價、轉賣一條龍服務。在利益驅動下，劉某不再滿足於僅擔任“供貨商”的角色，而是直接通過自家網店公開銷售各類廢舊軍用物資，甚至借助網絡直播展示和銷售涉軍用品，以吸引更多“軍迷”，最終被網友舉報。

