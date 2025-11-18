水利部：我國節水產業市場規模超7600億

中評社北京11月18日電／據新華網報導，17日，水利部舉行“貫徹落實黨的二十屆四中全會精神 推動節水產業高質量發展”新聞發布會。水利部黨組成員、副部長陳敏在會上介紹，當前我國節水產業呈現蓬勃發展良好勢頭，相關產業市場規模估算已超7600億元，正穩步向2027年萬億規模的階段性目標邁進。



2024年6月，國家發展改革委、水利部等6部門聯合印發《關於加快發展節水產業的指導意見》，明確了節水產業的宏觀政策導向，提出到2027年實現萬億規模的階段性目標。



目前，我國節水產業呈現出蓬勃發展的良好勢頭，農業、工業、城鎮生活、非常規水等領域湧現出一批龍頭企業，各地新建成多個節水產業園區，節水相關產業市場規模估算超7600億元，為建設節水型社會、節約集約利用水資源、保障我國水安全提供了有力支撐。



國務院有關部門結合職責協同發力，陸續出台支持節水產業發展的統計調查、技術推廣、財政投入、稅收優惠、綠色金融、水價改革、政府採購、消費品以舊換新、節水獎勵、合同節水、水權交易等專項政策，初步構建形成“1＋N”政策體系。



各地政府把發展節水產業作為綠色轉型的重要抓手，積極出台支持政策，制定專項規劃，設立產業基金，組建產業協會，引導龍頭企業帶動上下游企業集群發展。以京津冀、長三角、粵港澳大灣區三大產業高地和成渝、山東、陝西等多個設備製造、科研創新集聚區為代表的“三地多區”節水產業集群發展格局已經形成。



此外，完善創新體系頂層設計，在研發端依托建設國家和省級節水技術創新中心進行科學布局，立項實施一批水替代、水再生、水循環等領域節水科研項目，繪制關鍵技術裝備發展圖譜，推動關鍵技術革新和產品迭代升級，節水領域公開專利超過2.9萬個；在應用端建立技術推薦推廣機制，遴選發布194項國家成熟適用節水技術和150項國家鼓勵的工業節水工藝、技術、裝備，搭建多層次交流展示平台，促進技術產品化、產品產業化，以新技術、新產品不斷催生新產業、新模式。

