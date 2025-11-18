車輪上的“小書屋”加速衝刺“最後一公里”

11月11日，河南許昌禹州市方山鎮杏山坡村村民在流動圖書服務車看書。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月18日電／據新華社報導，初冬的豫中大地，暖意尚存。河南許昌禹州市方山鎮杏山坡村，迎來了一輛藍白相間的流動圖書服務車。這個距離許昌市區約80公里的村莊，近日被正式納入流動圖書服務車巡回路線上的新站點。



車輛停穩後，圖書管理員尹小星熟練地打開借閱系統，引導村民有序排隊、掃碼借閱。與此同時，流動圖書服務車負責人李磊和同事們迅速布置閱讀區域，接通電源，一套標準化的服務流程在這個偏遠山村有序展開。



“同學們早就盼著圖書車來了。”杏山坡小學教師楊佳雪帶著學生提前等候，“學校藏書有限，圖書車可以有效拓展孩子們的閱讀視野，為此學校還專門調整了課程安排。”



車外空地上，幾個孩子圍坐一圈，專注地看著剛借到的圖書。車廂內，仔細翻閱著《走好農業農村現代化之路》的73歲村民王朝冠說：“這些書來得正是時候。”這位種了一輩子地的老人，如今更關注現代農業技術和發展思路。



這輛配備3000餘册紙質圖書和萬餘册電子資源的流動圖書服務車，是許昌市為完善城鄉公共文化服務體系、打通文化惠民“最後一公里”而推出的創新舉措。自2020年投入運營以來，它憑借靈活機動的服務方式，將閱讀資源直接送達基層群眾身邊，年均行駛里程超過8萬公里，服務網絡覆蓋全市103個鄉（鎮、街道），累計服務群眾近25萬人次，其中農村居民占比超過60%。



黨的二十屆四中全會提出，推動更多公共服務向基層下沉、向農村覆蓋、向邊遠地區和生活困難群眾傾斜，健全與常住人口相匹配的公共資源配置機制。



作為當地公共文化服務網絡向基層延伸的重要一環，流動圖書服務車常年穿梭於各個村莊，既是服務村民的“移動借閱室”，也是盤活基層書庫的“資源配送站”，並通過接入政府設立的便民還書點網絡，共同實現了城鄉圖書的通借通還。



“每次出車前，我們都會根據服務地的特點調配圖書。”李磊說，“我們到農村側重農業技術和鄉村振興類書籍，到學校則增加兒童讀物和教輔資料。”

