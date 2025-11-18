國產飛機C919和C909首次亮相中東

參加杜拜航展的國產飛機C919（左）和C909。（圖片來源：受訪者供） 中評社北京11月18日電／據新華社報導，記者從中國商飛獲悉，當地時間11月17日，杜拜航展在阿聯酋杜拜阿勒馬克圖姆國際機場拉開帷幕，國產飛機C919和C909亮相航展現場。這是中國商飛首次參加杜拜航展，將通過飛行表演、展覽展示和產品推介等形式，呈現我國商用飛機發展的最新成果，並與全球航空業界深化交流互信。



據瞭解，在航展現場的靜態展示區，中國南方航空的C919飛機和中國商飛的C909公務機同台登場。這架南方航空的C919飛機採用164座三艙布局。C909公務機艙內空間寬敞舒適，可靈活設置休息區、會客區、會議區、就餐區等功能布局，提供12至29座配置方案，能夠滿足客戶多樣化出行需求。



此外，中國商飛還在展館內展出全譜系飛機模型，包括C909、C919和C929基本型，C909公務機、醫療機、應急救援指揮機、滅火機、貨機，以及C919縮短型和加長型，以多樣化產品滿足全球航空市場各類需求。



截至目前，C909飛機已向國內外客戶交付170餘架，開通790餘條航線，並在東南亞地區投入航線運營；C919飛機已交付26架，開通30餘條航線；C929飛機的研製工作正在穩步推進。