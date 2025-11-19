中評鏡頭：全運賽場上演“擁抱時刻”

全運會乒乓球賽場互動環節上演“擁抱時刻”（中評社 袁曉麥攝） 中評社澳門11月19日電（記者 袁曉麥）第十五屆全國運動會乒乓球男子單打項目近日在澳門銀河綜藝館圓滿收官，上海隊選手樊振東以出色表現上演“王者歸來”，成功衛冕男單冠軍。頒獎典禮之前，賽事主辦方別出心裁地設置了“Hug Cam”（擁抱鏡頭）互動環節，為現場觀眾記錄下一幕幕動人的溫馨時刻。



比賽間隙的鏡頭互動遊戲最早起源於北美職業體育賽場，尤其是NBA和NHL的比賽中，以“Kiss Cam”（親吻鏡頭）最為人熟知。其初衷是為了填補比賽暫停時的空白，調動現場氣氛，增加觀眾的參與感。經多年演變，這一互動形式發展出“Dance Cam”（舞蹈鏡頭）、“Fan Cam”（球迷鏡頭）等多種版本，並日益被全球各大體育賽事廣泛借鑒。



此次十五運澳門賽區將這一傳統升級為“Hug Cam”，更是一次巧妙的本土化創新。正當全場觀眾還沉浸在樊振東奪冠的喜悅中時，現場大屏幕突然亮起，伴隨著輕快音樂，“Hug Cam”的字樣躍然而出。在現場主持人的引導下，場館攝像師開始隨機“捕捉”幸運觀眾，被鏡頭鎖定的幸運觀眾需要給鄰座一個大大的擁抱。



起初被鏡頭捕捉到的部分觀眾還有些羞澀，但在全場歡呼和主持人的鼓勵聲之中，看台區開始不斷上演溫馨畫面：有素不相識的鄰座張開雙臂打破陌生；有母親幸福親吻自己孩子的臉頰；有頭髮花白的老球迷們緊緊相擁；更有支持不同選手的粉絲，在此刻放下陣營界限，用擁抱向彼此致意。



本屆全運會賽場上“Hug Cam”環節的設置，既展現了澳門作為東道主城市之一的開放、創新精神，又深刻呼應了“激情全運會 活力大灣區”的賽會主旨。這也是獨屬於體育的魅力，不僅在於爭奪勝負的激情瞬間，更在於它能跨越年齡、地域和身份，將人們的心緊緊連接在一起。



