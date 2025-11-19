中韓專家聚首爾　展望半島及周邊局勢

研討會現場（中評社 崔銀珍攝） 中評社首爾11月19日電（記者 崔銀珍）由全球戰略合作研究院與經士智庫共同主辦的“中韓戰略合作夥伴關係的新飛躍”國際論壇11日在首爾總統酒店舉行。在第二環節“韓半島及周邊局勢的變化與展望”討論中，中韓專家圍繞美中競爭加劇、全球南方崛起、朝俄走近、韓美日合作強化等複雜地緣環境，就韓半島局勢和中韓關係的未來走向提出了多角度診斷與政策建言。本環節由北京大學國際戰略研究院院長於鐵軍擔任主持。與會專家普遍指出，在地緣格局快速重組的當下，中韓需在競爭與協作、挑戰與機遇之間尋找新的戰略定位，通過重建互信、拓展合作領域為實現地區穩定營造積極條件。



經士智庫高級技術與創新顧問、前微軟大中華區全球服務部門總經理張軍社回顧了自韓戰結束以來，兩國從長期敵對與意識形態對立逐步走向1992年建交的歷程，認為“擁有不同社會制度和意識形態的兩國，曾在冷戰後國際關係中走出一條頗具示範意義的道路”，但當前中韓關係面臨的內外部制約已比建交初期複雜得多。



在此背景下，他將習近平主席此次訪韓和中韓首腦會談評價為“再次確認中韓戰略合作夥伴關係重要性和相互需要性的關鍵契機”。在政策建議方面，他概括提出五點思路：通過戰略溝通提升互信，構建更加符合時代要求的經貿合作體系，提高人員往來規模和質量，通過交流與輿論引導改善民意基礎，並在多邊機制和全球治理領域加強協調與合作。張軍社指出，去全球化、保護主義和民族主義擴散叠加美中戰略競爭，使中韓都面臨“前所未有的戰略抉擇壓力”，“中韓關係不應針對第三方，更不應受制於第三方”，應在重建互信基礎上共同為地區和平與繁榮作出貢獻。



西江大學知識融合媒體學院特聘教授王善澤認為，俄烏衝突爆發後，美中在多領域展開全方位競爭，國際秩序已進入結構性拐點，“這一劇烈變動首先、也最強烈地反映在東北亞和韓半島”。他指出，冷戰結束後以新自由主義為核心的經濟秩序加劇不平等與政治極化，特朗普第二任期以來保護主義回潮，則成為“放大全球不滿情緒的重要推手”。在東北亞層面，美日同盟和韓美日合作不斷強化，“新冷戰軸線”逐步成型；與此同時，朝俄走近以及雖然中國保持審慎態度，但交織出新的緊張格局。



王善澤提到，薩德部署後韓中關係跌至建交以來的最低點，“如何防止外交與安全領域的對立連鎖衝擊經濟合作和人文交流，是當前的關鍵課題”。他判斷，從中長期看，美中競爭仍有可能被“管控在可管理的緊張狀態之內”；如果中國在形象改善和國際信任重建方面取得進展，將有利於推動政策領域多極化和小多邊合作機制的活躍。對韓國而言，他建議“在繼續把韓美同盟視為外交與安全基石的同時，如中國能夠強化和平共處、合作共贏形象，韓中合作完全可以實現質的升級”，雙方應在這一不確定轉型期通過更為緊密的戰略溝通與協作，將危機轉化為契機。

