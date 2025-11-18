2025杜塞爾多夫國際醫療器械設備展開幕

中評社北京11月18日電／據新華網報導，2025年杜塞爾多夫國際醫療器械設備展17日在德國杜塞爾多夫會展中心開幕，人工智能、機器人技術等成為展會焦點。1300多家中國企業攜創新產品和服務參展，參展商數量在所有國家中位居首位。



杜塞爾多夫國際醫療器械設備展是全球規模和影響力最大的綜合性醫療設備展之一，重點展示醫療器械設備、數字健康、實驗室分析診斷、理療矯形和醫用耗材等領域的產品和服務。



本屆展會吸引約70個國家和地區的5300多家參展商與會。展會主辦方杜塞爾多夫展覽集團公司執行董事米夏埃爾·德根表示，人工智能、機器人技術、數字化和網絡化醫療正在重塑醫療保健行業，本屆展會將提供充分的討論交流機會，並展示大量新產品。



記者在展會現場看到，10多個場館幾乎都有中國企業的身影，部分場館還有特設的中國展區。



今年第二次參展的重慶西山科技股份有限公司是一家以生產手術動力裝置為代表的高新技術企業。該公司市場總監何慶宇表示，公司希望向更多全球客戶提供優質的醫療器械和服務。浙江天鬆醫療器械股份有限公司總經理劉萍說，20多年的參展經歷讓她堅信，中國醫療器械行業越來越接近世界一流水平，一些細分領域甚至已經處於領先地位。



“中國參展企業不僅數量更多，產品質量也更好了。”長期參與組織中國企業參加展會的中國醫療器械行業協會國際合作部副主任夏天表示，中國醫療器械產品的技術含量和覆蓋品類逐年增加，中國企業正在得到全球客戶的認可。



本屆展會為期4天，預計將吸引超過160個國家和地區的8萬名專業人士參觀。