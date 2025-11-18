COP30主席批美國試圖回歸過時發展模式

中評社北京11月18日電／據新華網報導，《聯合國氣候變化框架公約》第三十次締約方大會（COP30）正在巴西貝倫舉行。大會主席安德烈·科雷亞·多拉戈日前在接受巴西媒體採訪時表示，美國作為世界主要經濟體，正試圖將本國乃至全球經濟重新拉回“過時的發展模式”。



多拉戈在接受採訪時批評美國聯邦政府缺席大會。他指出，美國宣布退出《巴黎協定》後，其不出席本屆氣候大會已在意料之中。



多拉戈說，更值得注意的是，“美國政府在嘗試為過時的經濟發展路徑辯護”。美國政府此舉在國內也引發爭議，多方擔心美國如果削弱應對氣候變化的技術創新能力，將錯失新經濟模式的重大機遇。



多拉戈表示，當下全球節能減排的壓力體現在不同維度：一方面要遏制現有排放，另一方面還需以可再生能源滿足不斷增長的能源需求。他強調，削減既有排放的高昂成本，必須首先由發達國家承擔。全球能源需求持續增長，而許多發展中國家為改善民生所新增的能源需求中，已有相當部分由可再生能源和低碳能源滿足。



他指出，不同國家、社會群體和經濟部門的利益與優先事項各不相同，希望本屆大會能夠達成兼顧各方核心需求的成果，向世界釋放各領域均取得實質進展的積極信號。



“我們需要讓世界看到：我們並未倒退，而是在多邊主義的引領下繼續前行。”多拉戈強調，“我們在取得進展，（氣候危機）存在解決方案，而我們也必須為此共同努力。”