第三屆中泰治國理政經驗互學互鑒對話會舉行

中評社北京11月18日電／據新華網報導，第三屆中泰治國理政經驗互學互鑒高端對話會17日在泰國曼谷國會大廈舉行。研討會以“命運與共的現代化道路”為主題，來自中國和泰國的專家、政界人士等參會。



中國駐泰國大使館參贊趙夢濤在會上表示，中泰是好親戚、好朋友、好夥伴，常來常往、親如一家。中國已連續12年成為泰國最大貿易夥伴，也是泰國重要外資來源，集中投資領域從傳統製造業擴展至清潔能源、數字經濟等新興產業，助力泰國產業升級。中泰鐵路建設正加速推進，建成後將大大推動本地區互聯互通。



與會泰國人士表示，中國治國理政經驗為泰國提供了發展指引。泰國國會工業委員會主席阿卡拉德·翁皮塔洛在接受記者採訪時說，當前，泰國正致力於推動本土工業升級為低碳環保工業。而中國強調發展必須以環境保護為基礎，以互利共享為原則，以維護地區和平為目標，這些理念將進一步推動泰中工業領域的合作升級，推動泰中關係邁上新台階。



泰國泰中“一帶一路”研究中心主任威倫·披差翁帕迪對記者說，希望泰國政府能夠借鑒中國的成功經驗，尤其是中國精準脫貧的經驗，為泰國的減貧計劃提供新的可能性。泰中之間是命運共同體，泰國應當與中國在農業、旅遊業、科技等方面多合作。



泰國前副總理、泰中文化促進委員會主席披尼·扎祿頌巴表示，泰中兩國攜手並肩、同心協力是泰國發展的重要動力。中國的科技發展值得泰國借鑒經驗，泰國人應多去中國“取經”。



此次活動由當代中國與世界研究院、中國外文局亞太傳播中心聯合泰國國會工業委員會和中國人民大學主辦。