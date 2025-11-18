日本政府涉“黑金”醜聞高官再曝金錢問題

中評社北京11月18日電／據新華社報導，日本媒體17日報導，涉“黑金”醜聞的日本內閣官房副長官佐藤啟近期再曝金錢問題，被指從一家騙取補貼的醫療團體收取政治獻金。日本民眾對此表示不滿，敦促首相高市早苗就相關醜聞發起調查。



佐藤啟現年46歲，為執政黨自民黨國會議員。上月，高市早苗不顧在野黨陣營強烈反對，任命涉“黑金”醜聞的佐藤啟為內閣官房副長官，引發廣泛爭議。



據日本《文春周刊》網絡版“文春在線”報導，佐藤啟近日又被曝出新醜聞，被指在2022財年收受愛知縣一家醫療團體10萬日元（約合4592元人民幣）政治獻金，而這家醫療團體被控在2020年至2023年利用非法手段領取政府醫療補貼約4.5億日元（約合2066萬元人民幣）。



新醜聞曝光後，佐藤啟方面發表聲明稱，已返還該團體10萬日元。按他的說法，收受這筆政治獻金屬於合法行為，但從“道義角度”決定返還。



日本民眾對這一解釋並不買賬，不少人指責佐藤啟從騙補的醫療團體收取政治獻金，性質惡劣。還有民眾批評高市早苗任用“問題”議員，敦促其對所有國會議員和政治團體的獻金問題發起調查。



高市早苗出任日本首相後，任命多名涉“黑金”醜聞議員擔任內閣和自民黨高層要職。時事通訊社10月的一項調查顯示，超七成日本民眾反對這一做法。



2023年11月，自民黨曝出“黑金”醜聞，多個派閥給所屬國會議員下達銷售指標，要求他們出售政治籌款派對券。如果超過銷售指標，多出的資金將以“回扣”形式返還給議員。這部分資金不在派閥收支報告和議員政治資金收支報告上登記，從而成為不受監管的秘密資金。