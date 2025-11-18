現場直擊：美軍逼近，委內瑞拉人已做好准備

11月17日，在委內瑞拉首都加拉加斯的玻利瓦爾廣場上，人們坐在長椅上休息。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月18日電／據新華社報導，11月的委內瑞拉首都加拉加斯，剛剛褪去雨季的濕漉，市中心玻利瓦爾廣場的空氣中摻雜著咖啡的香氣。然而，在距離這一平靜街角幾百公裡之外，多艘美軍軍艦正虎視眈眈，威脅著委內瑞拉的安全。



近期，美國以“緝毒”為由，在委內瑞拉附近加勒比海域部署多艘軍艦。9月初以來，美軍已在加勒比海和東太平洋擊沉至少21艘美方聲稱的“販毒船”，造成至少83人死亡。來自美國緝毒署的報告顯示，委內瑞拉並非流入美國毒品的主要來源地。委政府多次指責美國意圖通過軍事威脅在委策動政權更迭，並在拉美進行軍事擴張。



美國海軍16日發布公報稱，“傑拉爾德·R·福特”號航母打擊群已抵達加勒比海域。此外，美國海軍正在同加勒比島國特立尼達和多巴哥國防軍進行聯合軍事演習，演習時間從16日持續至21日。委內瑞拉總統馬杜羅呼籲民眾以及政壇、軍隊和警察等各界力量動員起來，反對美國在委附近海域部署軍艦等軍事威脅。



玻利瓦爾廣場上南美解放者玻利瓦爾騎著戰馬迎敵的雕像在陽光映襯下閃閃發亮，雕像旁男女老少人來人往。66歲的加拉加斯居民加斯帕·平托回憶起前不久自己加入民兵時的場景說：“當時玻利瓦爾廣場上擠滿了人，我第一時間就報名了。”



自8月底，馬杜羅便號召委內瑞拉民眾加入民兵，以捍衛國家主權和領土完整。9月初，馬杜羅表示已有超過800萬人加入民兵或玻利瓦爾國民武裝部隊預備役。



加入民兵後的幾個周末平托都參與了訓練，學習步槍拆裝和射擊等課目。平托表示，如果戰爭來臨，他因為年紀緣故或許不會成為戰鬥主力，但自己願意在搬運物資等其他方面履行義務，“我已經準備好為祖國獻出生命。”



“如果敵軍來犯，我們會讓他們有來無回。”當地居民路易斯·門多薩及其妻子也都是民兵成員，他對記者說，“我們是解放者玻利瓦爾的子民，我們愛好和平，但也準備好面對戰爭。”



記者在廣場旁採訪時，不少市民走過來圍觀，踴躍表示想接受採訪，向全世界表達他們不屈、頑強的抵抗意志。