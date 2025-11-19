中評現場：宋濤會見台灣工總參訪團

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤18日在京會見台灣工業總會參訪團（中評社 海涵攝） 中評社北京11月19日電（記者 海涵）中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤18日在京會見台灣工業總會參訪團。宋濤在會見中指出，希望廣大台胞台企堅定維護一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，守護好、建設好、發展好中華民族共同家園，書寫中華民族偉大復興的精彩篇章。工總榮譽理事長苗豐強表示，兩岸關係和平發展關鍵在於“九二共識”，讓兩岸關係越來越好是兩岸中國人的共同期盼。



會見於下午5時30分在釣魚台國賓館舉行。宋濤熱情歡迎台灣工業總會參訪團一行，並與參訪團成員一一親切握手。宋濤說，參訪團成員長期堅持“九二共識”、反對“台獨”，推動兩岸關係和平發展、融合發展，為兩岸交流合作做出積極努力和貢獻。我們對此表示高度讚賞。



宋濤指出，堅持“九二共識”、反對“台獨”，台海就和平穩定；反之，台海就動蕩不安，台灣同胞的福祉就遭到損害。因為，要發展經濟、改善民生，和平穩定的環境是重要基礎。



宋濤表示，在當前複雜的台海形勢下，兩岸中國人更應該加強交流合作、加強融合發展，共同壯大中華民族經濟，厚植兩岸共同利益，推動同胞交往交融，築牢和平發展基礎。



宋濤說，中共二十屆四中全會通過了關於制定“十五五”規劃的建議，將為加強兩岸經濟合作、深化兩岸融合發展開辟更廣闊空間，台商台企在大陸投資發展將迎來更多機遇。