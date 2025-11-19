中評現場：選委會界別候選人與閩籍選委見面

第八屆立法會選委會界別候選人與閩籍選委見面會（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月19日電（記者 盧哲）香港特區第八屆立法會選舉投票將於12月舉行。香港福建社團聯會18日舉行第八屆立法會選委會界別候選人與閩籍選委見面會。全國政委員、香港福建社團聯會主席施清流致辭時表示，希望閩籍選委以高度的責任感，認真傾聽、慎重投票，選出愛國愛港、能力突出、為民務實的優秀代表，讓立法會成為推動香港發展的正能量。他並向候選人提出永葆愛國愛港赤誠、心繫民生、勇擔灣區發展重任三點期望。



當天傍晚，選委會界別候選人在位於香港島北角的香港福建社團聯會會所與閩籍選委見面，共逾300人出席活動。



50位選委會界別候選人中有49人出席，他們在現場分為5組上台，每人用一分半鐘作自我介紹及政綱說明。現場氣氛熱烈，有候選人用福建方言自我介紹，包括首次參選的民建聯洪錦鉉、教聯會主席黃錦良、現任選委界議員陳永光等，都獲得熱烈掌聲。



還有不少候選人都強調了自己與福建及閩籍鄉親的聯繫，包括祖籍福建、配偶是福建人或與福建的其他深厚淵源。尋求連任的候選人何君堯是“福建女婿”，他在發言中打趣“世界怕美國，美國怕長樂”，引起現場陣陣笑聲。



歷時逾兩個小時的介紹中，候選人提出的政綱各有側重，大多就經濟民生議題進行建設性討論，多位候選人提到了創科、“十五五”規劃、粵港澳大灣區建設及北部都會區發展等。也有多位長年從事地區服務的候選人強調對民生議題的關注，包括候選人管浩鳴對香港社會老年化、候選人林琳對香港生育率等領域的政策思考等。多位候選人強調“一國兩制”及融入國家發展大局，尋求連任的候選人吳傑莊提出支持國家實現和平統一。