孤星案仲裁撤銷裁定出爐 韓方申請獲支援

中評社香港11月18日電／韓聯社報導，國際投資爭端解決中心（ICSID）仲裁庭對韓國政府和美國私募基金孤星（Lone Star）兩年前就“孤星訴韓案”仲裁提出的撤銷申請作出裁定，政府的申請獲得支援。



韓國國務總理金民錫18日舉行記者會表示，韓國政府當天接到美國華盛頓ICSID撤銷委員會的裁定通知，結果支援韓國政府提出的申請。金民錫表示，撤銷委員會已取消2022年8月31日仲裁裁決中確認的“政府賠償孤星本金2.165億美元及相應利息”的支付義務，這意味著原仲裁裁決認定的政府賠償責任全部不再成立。



金民錫同時還透露，撤銷委員會作出決定，要求孤星在30日內支付韓國政府在撤銷程式中支出的約73億韓元（約合人民幣3541萬元）訴訟費用。



孤星方面早前聲稱，韓國政府2012年在外換銀行股權轉讓交易過程中進行不當干預，導致其遭受46.795億美元損失，並據此提起ICSID仲裁。



孤星自2003年以1.3834萬億韓元收購外換銀行後，曾與多家公司進行股權轉讓談判，並於2012年將外換銀行股權出售給韓亞金融控股公司，成交價為3.9157萬億韓元。孤星主張，因韓方干預，其失去了以更高價格出售的機會，被迫降低價格，因此要求賠償損失。



對此，ICSID于2022年8月31日裁定，韓國政府應向孤星支付其索賠金額的4.6%，即2.165億美元。之後，仲裁庭接受韓方申請，對賠償金額進行修正，調整為2.1602億美元。



然而，孤星認為賠償金額不足，于2023年7月提出仲裁裁決撤銷申請。韓國政府也于同年9月以仲裁庭越權及嚴重違反程式規則為由提出撤銷申請，並同時申請暫停裁決執行。