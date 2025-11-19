快評：鄭麗文從容掌黨　國民黨支持度上升

中評社快評／台灣民意基金會18日公布最新民調，與上個月相比，台灣人政黨支持傾向出現若干變化。民進黨支持度下滑1.8個百分點；國民黨上揚3.9個百分點，民眾黨略增0.3個百分點，藍白支持度相加已超過綠9.4個百分點。



台灣民意基金會董事長游盈隆認為，國民黨支持度過去一個月上揚3.9個百分點，幅度不小。歸納起來，至少三個短期因素可能有助於國民黨11月支持度提升。首先，政府普發一萬元現金，多數民眾歸功於在野黨；其次，近期國民黨力推“停砍公教年金”，為數眾多的退休或現任公教人員預期受益；最後，國民黨與民眾黨近期力推恢復“公投綁大選”，引起廣大民眾共鳴。



台灣民意基金會親綠，游盈隆綠營出身。偏綠的民調都做出這樣的結果，國民黨支持度上升可能是真的，甚至可能有更大的上升幅度。



鄭麗文本月1日上任主席，信念堅定、作風明快，上任第一周任命人事，第二周接見外賓、派副主席張榮恭赴陸溝通，第三周著手藍白合，從容掌黨，游刃有餘，幫國民黨加了分。偏綠的民調都做出國民黨支持度上升的結果，對鄭麗文、對國民黨都是一支強心針，鄭麗文將更有信心將改變進行下去，努力讓國民黨重回第一大黨‪。



對於藍白支持度相加已超過綠9.4個百分點，游盈隆直言，這是一個“嚴重的警訊”，尤其2026九合一地方選舉已經是胎動階段；經歷大罷免超級風暴後，民進黨支持度這個月再下滑1.8個百分點，和大罷免大失敗之前榮景相比，消瘦不少。



鄭麗文和民眾黨主席黃國昌今日下午會面，藍白有可能談出進一步合作的共識，而推高支持度，那樣的話，綠營政治風暴可能真要來了。