高市早苗涉台謬論，無異於越線玩火

2013年4月23日上午，由日本跨黨派國會議員組成的“大家都來參拜靖國神社國會議員之會”168名成員集體參拜了供奉有二戰甲級戰犯牌位的靖國神社。這些國會議員中有時任執政黨自民黨政調會長高市早苗。(圖源：新華社） 中評社北京11月19日電／據新華社報導，剛成為日本首相不久的高市早苗日前在國會答辯時公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示可能武力介入台灣問題。高市此番謬論是1945年日本戰敗以來日本領導人首次在正式場合鼓吹所謂“台灣有事就是日本有事”，並與行使集體自衛權相關聯，首次在台灣問題上，表達試圖武裝介入的野心，首次對中國發出武力威脅。高市粗暴干涉中國內政，公然挑戰二戰後國際秩序，引發舉世嘩然。



中國外交部、國防部國台辦、駐日本大使館連續嚴正表態、強烈抗議。在日本野田佳彥、鳩山由紀夫及石破茂三位日本前首相先後對高市挑釁言論發出警示多名日本國會議員批評其言論極為危險，毫無首相自覺。《東京新聞》《每日新聞》等日本媒體接連發表社論批評，高市早苗言論魯莽、輕率，加劇地區緊張。日本《社會新報》發表社論說，高市作為首相的存在本身，才是日本的存亡危機。日本多個民間團體，上百名民眾自發集會，對高市錯誤言行表達強烈不滿，抗議者在首相官邸前高喊“高市下台”“撤回發言，趕快道歉”。



高市悍然將台灣問題與日本新安保法中“存亡危機事態”聯繫起來。對此，中國國際問題研究院亞太研究所，特聘研究員項昊宇說，高市所謂的“存亡危機事態”，來自2015年7月，日本國會強行通過的新安保法案。這一概念指的是，與日本有密切關係的國家遭到武力攻擊進而威脅到日本生存，並從根本上顛覆日本國民生命，自由和追求幸福權利的明確危險事態。台灣從來不是“國家”，台灣問題更與日本的存亡毫不相關，高市早苗將中國的國家統一，和日本的安保綁定在一起，本質上是赤裸裸的蓄意挑釁，企圖分裂中國領土，挑戰一個中國原則。歷史上，日本軍國主義，曾多次以所謂“存亡危機”，為借口發動對外侵略，包括以“行使自衛權”為由，悍然製造九一八事變，挑起侵華戰爭，給包括中國在內的亞洲，乃至世界人民帶來深重災難。高市上台不到一個月，就再提所謂“存亡危機事態”，日本軍國主義，死灰復燃的苗頭讓人擔憂。



高市的錯誤挑釁言行，違背承諾、法理不通、褻瀆歷史。國際法明確“台灣是中國的一部分”，1943年中美英發表《開羅宣言》，明確規定要把日本所竊取的，台灣等中國領土歸還中國。1945年中美英蘇發表《波茨坦公告》，規定《開羅宣言》之條款必將實施。1945年8月15日，日本簽署投降書時承諾，“忠誠履行波茨坦公告各項規定之義務”。作為二戰戰敗國，日本把從中國所竊取的領土，包括台灣歸還中國，是戰後國際秩序的重要組成部分。中日四個政治文件，也對台灣問題作出明確規定，1972年簽訂的《中日聯合聲明》指出，台灣是中華人民共和國領土，不可分割的一部分。日本政府表示，充分理解和尊重，中國政府的這一立場。1978年中日簽訂《和平友好條約》，從法律上確認了，聯合聲明的各項原則和內容，為中日關係確立了法律規範。此後雙方於1998、2008年發表的聯合宣言、聲明，日方均重申堅持一個中國立場。這些歷史經緯和法理依據充分表明，台灣是中國的台灣，任何人都沒有資格說三道四。項昊宇說高市早苗的錯誤言行，違背日本政府的承諾，越過了一個中國原則的紅線越過了不干涉他國內政的國際法紅線，嚴重違背中日四個政治文件精神，從根本上損害中日關係政治基礎，是對國際秩序和歷史正義的公然挑釁。高市的涉台謬論，絕非孤立的政治妄言。項昊宇認為，她是在迎合日本國內右翼勢力，鞏固基本盤，撈取政治資本，也是在加速推動日本軍事鬆綁，借所謂台海安全議題，進一步突破和平憲法限制，加速日本修憲擴軍進程，使軍國主義死灰復燃。