】 【打 印】 
沙特王儲重申支持巴勒斯坦建國
http://www.CRNTT.com   2025-11-19 09:54:09


　　中評社香港11月19日電／沙特阿拉伯王儲兼首相穆罕默德18日訪問白宮，與美國總統特朗普舉行會晤，重申沙特與以色列建立外交關係的前提是有“明確路徑”確保巴勒斯坦建國。

　　特朗普證實，美沙雙方就防務合作達成協議，沙特將向美國採購與以色列相同型號的F-35隱形戰鬥機。

　　新華社報導，穆罕默德說，將把沙特對美投資追加至1萬億美元，同時強調沙特對算力有巨大需求，期望獲得美國製造的尖端芯片。

　　美沙兩國19日將在華盛頓舉行高規格投資峰會。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：