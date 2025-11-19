日本官員：高市早苗請尊重民意

8月5日，民眾在日本廣島和平紀念公園舉行反戰集會。（圖源：新華社） 中評社北京11月19日電／據新華社報導，對於日本首相高市早苗修改“無核三原則”的企圖，包括核爆受害地廣島和長崎在內的日本多地官員日前公開表達反對意見。他們強調，推進核裁軍是民眾心願，政府首腦必須尊重民意。



廣島縣知事湯崎英彥18日在記者會上表示，作為人類歷史上首次遭受原子彈轟炸的地方，廣島理應堅守“無核三原則”。他說，依賴核武器的安全保障是危險的，政府應努力謀求擺脫核威懾。



長崎市市長鈴木史朗18日也對媒體表示，高市早苗企圖修改“無核三原則”將強化日本對核威懾的依賴，“無核三原則”一直被視為日本的國策，必須強烈要求政府予以堅守。



長崎縣知事大石賢吾17日在記者會上表示，日本政府長期以來堅守“無核三原則”，修改這一原則是明顯的“逆行”，對於核爆受害地而言完全無法接受。



沖繩縣知事玉城丹尼17日在接受媒體採訪時說，日本是唯一遭受原子彈轟炸的國家，如果修改“無核三原則”、背離廢除核武器道路，國民絕不會接受。他表示，推進核裁軍是民眾心願，切實傾聽民眾聲音也是首相責任之一，希望政府對相關討論慎之又慎。



“無核三原則”指不擁有、不製造、不引進核武器。1967年，時任日本首相佐藤榮作在國會發言時提出了“無核三原則”。這一原則於1971年在日本眾議院全體會議上通過，成為日本政府關於核武器的基本政策。



2022年，日本政府通過的“安保三文件”也明確寫入堅持“無核三原則”的基本方針不會改變。然而據日本媒體披露，高市正企圖在修訂《國家安全保障戰略》等“安保三文件”時，修改“無核三原則”中不引進核武器的原則，引發日本國內強烈擔憂。