美眾議院通過法案要求公開愛潑斯坦案文件

中評社北京11月19日電／據新華社報導，美國國會眾議院18日以幾乎全票贊成通過一項法案，要求司法部公開已故富商傑弗裡·愛潑斯坦相關案件文件。



據眾議院網站介紹，法案要求司法部公布其掌握的所有與愛潑斯坦案調查和起訴有關的非機密記錄、文件、通信和調查材料；允許司法部保留某些信息，如受害者個人信息以及可能影響正在進行的調查的材料。



當天表決中，這項法案獲得427票支持，僅1票反對。法案隨後提交國會參議院審議。根據美國法律，法案要在參議院過關並由總統特朗普簽署後才能生效。美國媒體預計法案很快會在參議院通過。



這項法案早在今年7月就已提交眾議院，但一直未進行表決。共和黨內部近來因是否支持公開愛潑斯坦案文件產生分裂。特朗普陣營得力幹將、共和黨籍眾議員瑪喬麗·泰勒·格林上周在社交媒體上說，自己要求公開愛潑斯坦所涉案件檔案，因此惹怒特朗普，招致特朗普在社交媒體平台對她展開言語攻擊。由於特朗普的“煽動和慫恿”，她的人身安全面臨威脅。



特朗普16日一反其先前立場，呼籲共和黨眾議員投票支持公開愛潑斯坦案文件，稱“我們沒什麼可隱藏的”。多家媒體分析認為，特朗普的態度之所以出現180度大轉變，是因為可能有數十名共和黨籍眾議員不顧黨內高層指令，願意投票支持公開愛潑斯坦案文件。



本月12日眾議院復會以來，民主黨和共和黨輪番公開愛潑斯坦案部分文件，互相指責對方陣營的高層人物與愛潑斯坦有關聯甚至與其性犯罪有瓜葛。其中包括特朗普、前民主黨籍總統克林頓和多名前民主黨政府要員，如前財政部長薩默斯、白宮前法律顧問魯姆勒等。



愛潑斯坦與大批美國政商名流交往密切，因涉嫌性犯罪被捕後，2019年8月死於獄中，被判定為“自殺”。特朗普2024年競選總統期間承諾，上台後將公布愛潑斯坦案相關文件。美國司法部和聯邦調查局7月7日發布備忘錄，認定沒有可信證據表明愛潑斯坦掌握一份用於勒索知名人士的“客戶名單”、沒有證據表明愛潑斯坦死於謀殺，並表示今後不會發布更多愛潑斯坦案文件。