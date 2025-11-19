網評：福建艦懾控西太　斬斷干涉黑手

中評社北京11月19日電／網評：懾控西太 斬斷干涉黑手



來源：大公報 作者：馬浩亮



此次福建艦航母編隊首次海上實兵訓練，旨在檢驗部隊訓練成效，提高維護國家主權、安全和發展利益的能力。



兵貴神速，戰場上戰機瞬息萬變，稍縱即逝。當前，百年未有之大變局中，霸權主義、單邊主義橫行，地緣衝突此起彼伏，戰略態勢演進高速變化，影響中國安全形勢的不穩定性、不確定性顯著增多，周邊“有事”的挑釁花樣翻新。因此，衹有抓緊練兵備戰、專攻精練，才能搶占戰略主動權。



11月以來，短短十余天，福建艦入列服役、四川艦首次海試、福建艦首次實兵訓練，解放軍的大動作令人目不暇接。尤其是福建艦，甫入列數日就完成編隊訓練，戰鬥力生成不斷提速，周期不斷縮短。這些數萬噸的巨艦，令中國擁有了前所未有的懾控西太平洋戰略態勢的底氣和能力，能夠有效應對各種極端事態，控制戰略通道，切斷、反擊外來干涉的黑手，鎖控、粉碎“台獨”勢力的鋌而走險。



有日本媒體近日叫囂研發電磁炮對付福建艦。且不說電磁炮具體性能、射程如何，單單說航母編隊的055型萬噸大驅所搭載的鷹擊－20，是全球首款投入服役的高超聲速艦射反艦導彈，射程高達1500公里。因此，無論電磁炮裝配於何種水上平台，在航母編隊的強大火力面前，根本進入不了能夠威脅中國航母的有效距離，遠未靠近就被摧毀了，更不要說還有殲－35等尖端裝備。

