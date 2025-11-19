恰扎斯蒂當選波蘭眾議院新議長

中評社北京11月19日電／據新華社報導，波蘭眾議院18日舉行選舉，新左翼黨聯合主席沃齊米日·恰扎斯蒂接替希蒙·霍洛夫尼亞當選眾議院議長。



在當天的選舉中，恰扎斯蒂以236張支持票當選，霍洛夫尼亞當選副議長。眾議院第一大黨法律與公正黨未推出候選人。



2023年11月13日，波蘭新一屆議會舉行首次會議，由公民聯盟、“第三條道路”聯盟和新左翼黨共同提名的候選人霍洛夫尼亞當選眾議長。根據三個黨派簽署的聯合執政協議，眾議長一職應在任期後半段移交給恰扎斯蒂。霍洛夫尼亞於本月13日提交辭呈。