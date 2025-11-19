【
大熊貓“辰星”“曉月”抵達馬來西亞吉隆坡
http://www.CRNTT.com
2025-11-19 14:27:52
中評社北京11月19日電／據新華社報導，大熊貓“辰星”“曉月”18日晚搭乘專機抵達馬來西亞首都吉隆坡。這是繼今年5月大熊貓“福娃”“鳳儀”回國後，又一對大熊貓前往馬來西亞國家動物園旅居，開啟新一輪為期10年的中馬大熊貓保護合作研究。
中國大熊貓保護研究中心介紹，兩只大熊貓均出生於2020年，體型健碩、外向活潑的“辰星”為雄性，體型圓潤、性情溫和的“曉月”為雌性。抵達馬來西亞國家動物園後，它們將接受隔離檢疫與健康監測，一段時間後將與馬來西亞公眾見面。
