緬甸安全部隊繳獲4噸冰毒
http://www.CRNTT.com
2025-11-19 14:27:08
中評社北京11月19日電／據新華社報導，據緬甸廣播電視台18日晚報導，緬甸安全部隊日前在該國南部伊洛瓦底省繳獲4噸冰毒。
報導說，安全部隊5日突襲伊洛瓦底省勃生鎮一個倉庫，在其地下發現這批毒品，並逮捕24名犯罪嫌疑人。
據初步調查，這批毒品來自緬甸東部的撣邦，儲存在勃生鎮，毒販原計劃將其運往馬來西亞和與伊洛瓦底省相鄰的若開邦。相關部門已依法起訴犯罪嫌疑人。
