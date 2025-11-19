國台辦11月19日例行發佈會全文

國台辦於11月19日上午舉行例行新聞發布（中評社 海涵攝） 中評社北京11月19日電（記者 海涵）國務院台灣事務辦公室11月19日上午舉行例行新聞發布會，國台辦發言人朱鳳蓮主持本次新聞發布會，並就大陸可簽發一次有效台胞證的口岸數量增加至100個、公安機關發布懸賞通告征集台灣網紅溫子渝陳柏源違法犯罪線索、近期兩岸影視交流活動、兩岸經貿文化交流活動等議題答記者問。以下是記者會問答全文：



朱鳳蓮：大家上午好，歡迎參加國台辦的例行發布會。現在開始提問。



中央廣播電視總台國廣《海峽飛虹》記者：國家出入境管理局宣布，從11月20日起，擴大可簽發一次有效台灣居民來往大陸通行證口岸數量至100個。請問現在準備工作如何？



朱鳳蓮：明天起，大陸可簽發一次有效台胞證的口岸數量增加至100個，有關準備工作已經就緒，我們誠摯邀請台灣同胞到大陸來一場“說走就走的旅行”。100個口岸包括56個航空口岸、27個水運口岸、17個鐵路公路口岸，從西北的喀什、霍爾果斯，到東北的撫遠港、綏芬河；從西南的友誼關、磨憨，到東南的港珠澳大橋、平潭港，台灣同胞都可以便利安全入境，充分感受“家”的溫暖。



如果台胞朋友們沒有提前辦理5年有效台胞證，在抵達上述口岸後，持有效的台灣地區身份證和台灣地區出入境證件、辦證照片，可以在口岸出入境管理部門辦證窗口申請辦理一次有效台胞證，整個流程只需要30分鐘。擬搭乘“小三通”航線從福建口岸入境的台胞，可以在口岸窗口申請辦理一次有效台胞證，也可以在網上申請辦理，即登錄“移民局12367”應用軟件或微信、支付寶“移民局12367”小程序，在“一次有效台胞證申請”欄中填寫《台灣居民來往大陸通行證申請表》，並按規定上傳申請材料，經批准後，抵達入境口岸時可領取證件。台胞來大陸無論是辦證還是入出境，都不會在證件上做任何標記。大陸有關部門依照有關法律法規要求，嚴格、有力、有效保護台胞的個人信息安全。