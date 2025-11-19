國台辦：日方不要在錯誤的道路上越走越遠

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京11月19日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮11月19日在例行新聞發布會上表示，日本首相高市早苗公然拋出涉台挑釁言論，妄圖介入台海局勢、否定抗戰勝利成果、為軍國主義招魂，是對國際正義的踐踏，對戰後國際秩序的挑釁，對中日關係的嚴重破壞，不得不令國際社會強烈質疑和擔憂。朱鳳蓮強調，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。日方應立即停止干涉中國內政，停止挑釁越線，不要在錯誤的道路上越走越遠。



有記者提問：日本首相高市早苗涉台錯誤言行持續引發國際輿論嘩然。總台CGTN全球五個語種網絡民調顯示，91.1%受訪者表示日本應反思歷史罪責，充分尊重中國的主權和領土完整；88.9%受訪者譴責日方試圖介入台灣問題；88.3%受訪者認為高市早苗將“台灣有事”與集體自衛權掛鈎是在為日本軍事擴張尋找借口。對此有何評論？



朱鳳蓮說，我們也看到了這份民調。民調結果表明，歷史不會被遺忘，更不會被篡改。日本首相高市早苗公然拋出涉台挑釁言論，妄圖介入台海局勢、否定抗戰勝利成果、為軍國主義招魂，是對國際正義的踐踏，對戰後國際秩序的挑釁，對中日關係的嚴重破壞，不得不令國際社會強烈質疑和擔憂。



朱鳳蓮表示，必須再次強調，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。日方應立即停止干涉中國內政，停止挑釁越線，不要在錯誤的道路上越走越遠。希望廣大台灣同胞充分認清日本相關行徑的危險性、危害性，同我們一道堅決粉碎一切“台獨”分裂行徑和外來干涉，守護中華民族共同家園，維護中華民族根本利益和自身安全福祉。

