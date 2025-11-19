國台辦：懸賞是回應兩岸懲獨呼聲的正義之舉

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會并回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京11月19日電（記者 海涵）公安機關發布懸賞通告，征集台灣網紅溫子渝、陳柏源違法犯罪線索。國台辦發言人朱鳳蓮11月19日在例行新聞發布會上表示，公安機關發布通告懸賞征集其違法犯罪線索，是依法懲治分裂國家、煽動分裂國家犯罪的具體行動，是回應兩岸民眾懲“獨”呼聲的正義之舉。懸賞通告中的獎勵措施，由公安機關依據相關法律和規定執行。希望兩岸同胞積極提供相關違法犯罪線索，堅決反對任何形式的“台獨”分裂行徑。



有記者提問：公安機關發布懸賞通告，征集台灣網紅溫子渝、陳柏源違法犯罪線索，對有功人員視情給予5萬至25萬元人民幣獎勵。未來是否會對更多“台獨”打手、幫凶發布懸賞通告，相關獎勵機制標準是什麼？



朱鳳蓮表示，溫子渝、陳柏源長期發布、傳播“抗中保台”、“倚美謀獨”等煽動分裂國家言論，大肆攻擊、抹黑大陸惠台利民政策，欺凌、迫害在台大陸配偶和支持兩岸關係和平發展的台灣同胞，充當“台獨”打手幫凶，助紂為虐、影響惡劣。公安機關發布通告懸賞征集其違法犯罪線索，是依法懲治分裂國家、煽動分裂國家犯罪的具體行動，是回應兩岸民眾懲“獨”呼聲的正義之舉。懸賞通告中的獎勵措施，由公安機關依據相關法律和規定執行。



朱鳳蓮強調，要和平、要發展、要交流、要合作是台灣的主流民意。“台獨”頑固分子、打手幫凶等極少數害群之馬為非作歹、為虎作倀，絕大多數台灣民眾對他們的所作所為深惡痛絕，支持對其依法嚴懲。相關懲治措施只針對“台獨”頑固分子及打手、幫凶，不涉及廣大台灣民眾。希望兩岸同胞積極提供相關違法犯罪線索，堅決反對任何形式的“台獨”分裂行徑。









