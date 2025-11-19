中評社北京11月19日電／網評：踴躍投票為香港未來貢獻力量



來源：大公報 作者：葉華源（江蘇省政協委員、香港泉州社團聯會副主席）



“愛國者同心治港”選舉論壇正有序而熱烈地展開，各地區、各界別候選人以政綱分高下，就與香港發展息息相關的大小議題展開激烈辯論。這不僅令選民們能夠更充分瞭解候選人政綱與能力，以便選出最能代表自己、最能推動香港進步的議員。同時，更展現了香港優質民主的特色，體現出特區選拔和培養愛國愛港治理人才的長效機制在不斷健全。



每一位合資格的香港選民手中，都握有一份沉甸甸的責任與機遇。積極參與投票，不僅是法律賦予的權利，更是一份關乎香港前途、牽動萬家燈火的鄭重托付。12月7日踴躍投下手中神聖的一票，正是每一位愛護香港的選民，為這座城市美好未來貢獻力量的直接而有效的方式。



以實際行動支持香港發展



立法會作為特區立法機關，肩負制定法律、監督政府、批准財政開支等重要職能。議員的素質與能力直接關係立法質量與監督效能，影響香港良政善治。市民踴躍投票，正是以實際行動參與塑造香港管治架構，踐行“一國兩制”、“港人治港”、高度自治方針，是將個人發展與香港發展緊密相連的自覺擔當。



選民踴躍投票是支持香港民主穩步發展與持續進步的具體體現。民主的真諦從來不在於空泛的口號與空洞的形式，而在於有序的參與、有效的治理與實際的成效。香港回歸以來，民主制度在“一國兩制”偉大實踐中穩步發展、持續完善。本次立法會選舉呈現出的守正傳承、創新開拓、良性競爭的生動局面，進一步彰顯新選舉制度的先進性和優越性，進一步鞏固發展符合香港實際的高質量民主。市民的廣泛參與，正是對這一符合香港實際情況民主制度的擁護，是對聚焦經濟民生的新選舉文化的認同，是新選制下對立法會回歸理性討論、務實建言功能的信任。可以說，每一位選民的投票，都是對香港特別行政區民主發展重回正軌的支持，是對香港特色民主道路的加油助力，為香港民主行穩致遠注入強大的民意支撐。

