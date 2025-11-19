國台辦：歡迎台各政黨為兩制台灣方案獻策

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會并回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京11月19日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮11月19日在例行新聞發布會上表示，和平統一將給台灣經濟社會發展創造巨大機遇，將給廣大台灣同胞帶來實實在在的好處，島內越來越多的有識之士已經看到了這一點。歡迎包括新黨在內的台灣各政黨、團體和各界有識之士，為“兩制”台灣方案建言獻策，為實現國家統一貢獻智慧和力量。



有記者提問：據報導，台“三閤實踐研究院”於15日上午舉辦論壇，邀請新黨及青年代表圍繞“和平統一·一國兩制台灣方案：七個更好”，深度討論兩岸關係及未來走向。對此有何評論？



朱鳳蓮表示，“和平統一、一國兩制”是我們解決台灣問題的基本方針，是實現國家統一的最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利。國家統一、民族復興的歷史車輪滾滾向前，越早解決台灣問題、實現祖國統一，越有利於台灣發展，越有利於台灣同胞過上更好日子。



朱鳳蓮說，和平統一將給台灣經濟社會發展創造巨大機遇，將給廣大台灣同胞帶來實實在在的好處，島內越來越多的有識之士已經看到了這一點。歡迎包括新黨在內的台灣各政黨、團體和各界有識之士，為“兩制”台灣方案建言獻策，為實現國家統一貢獻智慧和力量。