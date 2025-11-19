國台辦：樂見兩岸文藝工作者常來常往

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會并回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京11月19日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮11月19日在例行新聞發布會上介紹了近期兩岸影視交流活動情況。朱鳳蓮表示，近期兩岸影視交流活動新品頻出。我們一貫支持兩岸影視、音樂等領域文化交流合作，樂見兩岸文藝工作者常來常往、攜手合作，創作更多優秀作品，共同傳承和弘揚中華優秀傳統文化，促進兩岸視聽產業融合發展。



有記者提問：2025年金雞百花電影節系列活動受到兩岸青年關注，不少兩岸青年參加活動並通過影視作品交流切磋。請介紹近期兩岸影視交流活動情況。請問如何看待兩岸青年和電影業者在影視方面的交流與合作？



朱鳳蓮表示，近期兩岸影視交流活動新品頻出。2025金雞百花電影節期間，兩岸電影系列交流活動成功舉辦。一是50餘位台灣知名電影演員參加活動，《賽德克·巴萊》《角頭：鬥陣欸》等15部台灣電影參展；二是第六屆海峽兩岸暨港澳青年短片季共征集144部台灣優秀短片，為兩岸青年電影人創造了交流研討的平台；三是金雞推介會·台灣專場重點推介9個台灣電影項目和5部文學IP；四是首次開展“廈金光影通”系列活動，3000多名台胞通過便捷渠道參與金雞百花電影生活季優惠福利活動及金雞獎閉幕式頒獎典禮影院直播活動。



朱鳳蓮介紹，11月13日，雲南省台辦支持兩岸業者共同創作推出兩部微短劇《山海心語 花香兩岸》《果然有你》。這兩部微短劇由台農台商本色出演，講述台農台商扎根雲南、實現夢想的故事，反映了兩岸影視合作、媒產融合的新成果。相信看了會有更多的台灣同胞到雲南去賞花、品果、看美景。



朱鳳蓮強調，我們一貫支持兩岸影視、音樂等領域文化交流合作，樂見兩岸文藝工作者常來常往、攜手合作，創作更多優秀作品，共同傳承和弘揚中華優秀傳統文化，促進兩岸視聽產業融合發展。



